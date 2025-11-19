Escroquerie à hauteur de 338 millions de FCFA: un vaste réseau transnational démantelé

La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a démantelé un vaste réseau d’escroquerie transnationale portant sur de prétendus marchés de plantes et graines médicinales africaines. Entre janvier 2022 et octobre 2025, la Dsc a enregistré plus d’une quarantaine de plaintes liés à cette affaire. Le préjudice provisoire dépasse 338 millions de FCFA.



Les éléments recueillis par les enquêteurs ont permis de découvrir une organisation active aussi bien dans plusieurs quartiers de Dakar que dans la région sud. Selon eux, plusieurs complices opérant à Dakar ont participé à la coordination des victimes. Les investigations techniques menés par la Dsc ont permis d’identifier le cerveau de ce réseau, un individu du nom L. Diop, résidant dans le village de Tankon (commune de Saré/ Sédhiou). L’enquête a aussi révélé l’existence d’infrastructures locales qui leur permettaient de récupérer ou de redistribuer l’argent issu de cette escroquerie.



La Dsc, sous la direction du procureur du Pool judiciaire (Pjf), a planifié une mission d’interpellation appuyée par la brigade d’intervention polyvalente (Bip), le vendredi 14 novembre vers 5h du matin dans les locaux de ses présumés escrocs. Sur place, plusieurs objets et documents liés à l’activité frauduleuse présumés ont été récupérés, notamment plusieurs cartes nationales d’identités appartenant à des tiers, plusieurs cartes de transferts électroniques d’argent, des téléphones portables, une moto ainsi que de nombreuses preuves de transactions financières.



Interpelé par la Dsc, L. Diop a reconnu avoir joué un rôle central dans ces activités et affirmé avoir travaillé avec plusieurs complices dont certains résideraient à Dakar et d’autres à l’étranger, au cours de son audition. Son frère Y. Diop qui fait parti de ses complices a, de son coté, admis avoir été chargé à plusieurs reprises de récupérer des sommes d’argent auprès de différents points de transfert. Les autres personnes citées dans cette affaire n’ont pas pu être localisées et seraient actuellement en fuite, selon les informations du journal Libération.



L. Diop et son frère Y. Diop ont été déférés pour les faits présumés d’association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, usurpation d’identité numérique et usage de faux, blanchiment de capitaux. Le matériel saisi a été mis sous scellé. D’après les plaignants, entendus par la Dsc, le mode opératoire de ses présumés escrocs était de contacter les victimes via WhatsApp ou par courrier électronique et ils les proposaient des opportunités d’affaire très lucratives : exportation de graines de voacanga, moringa, argan, aubépine ou de sève d’Aloès Vera destinés à des laboratoires étrangers supposés fabriquer des médicaments.



Les victimes convaincues de participer à un commerce légal et prometteur ont effectué plusieurs versements à travers de nombreuses plateformes de transfert d'argent en ligne ou des réseaux internationaux de transfert d’argent. La dernière victime de cette vaste escroquerie, un homme en situation d’handicap a perdu la somme de 110 millions de FCFA.



L’enquête se poursuit afin de retrouver les autres membres du réseau et d’identifier les victimes supplémentaires.