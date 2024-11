Escroquerie aux commandes en ligne : Adji Nogaye Seck et Codou Ndiaye piégées par leur propre stratagème

Adji Nogaye Seck et Codou Ndiaye ont été jugées et condamnées à six mois de prison avec sursis, mardi, par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Les deux jeunes femmes ont été reconnues coupables d’escroquerie après avoir commandé des produits cosmétiques en ligne auprès de commerçants, avant de s’enfuir avec la marchandise sans régler les paiements.



Selon le journal Les Échos, les accusées avaient mis en place une méthode bien rodée. Elles passaient des commandes sur internet auprès de différents commerçants. Adji Nogaye Seck avait ainsi commandé pour 100 000 francs CFA de produits à Thierno Ibrahima Diallo, tandis que Codou Ndiaye avait passé deux commandes : l’une de 85 000 francs CFA auprès de Mouhamed Seck et l’autre de 125 000 francs CFA auprès de Thierno Seck.



Pour récupérer les marchandises, elles demandaient une livraison à domicile, proposition acceptée par les commerçants, loin de se douter de la supercherie.



Un stratagème bien ficelé



Sur place, les accusées donnaient rendez-vous aux livreurs devant une maison inconnue. Une fois les produits remis en main propre, elles demandaient aux livreurs de patienter devant la porte, prétextant aller chercher l’argent. Mais, à chaque fois, elles disparaissaient avec les produits, laissant les livreurs désemparés.



Le stratagème a fonctionné plusieurs fois, mais les deux femmes ont fini par être rattrapées par leurs actes. Ce qu’elles n’avaient pas anticipé, c’est que leurs téléphones portables, utilisés pour passer les commandes, permettraient facilement aux autorités de les localiser. Elles ont ainsi été interpellées quelques heures seulement après les faits.



Adji Nogaye Seck, qui comparaissait en liberté provisoire, a plaidé coupable, tout comme Codou Ndiaye, placée sous mandat de dépôt. Le tribunal les a reconnues coupables d’escroquerie et les a condamnées chacune à six mois de prison avec sursis.