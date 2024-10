Escroquerie foncière : un homme de 77 ans condamné à deux (2) mois de prison

Omar Kâ, un homme âgé de 77 ans est accusé d'escroquerie foncière. Le préjudice s'élève à 12 millions de francs CFA, impliquant la vente frauduleuse de terrains. Selon les faits, le sieur Kâ aurait vendu des parcelles à Tivaouane Peulh en utilisant des documents caducs ou liés à des terrains expropriés par l'État.



Lamine Ngom, l'une de ses victimes, a payé 8,5 millions FCFA pour un terrain de 300 m², mais n'a jamais pu entrer en possession des documents d'attribution. Face à l'impossibilité d'obtenir ses papiers et après plusieurs tentatives infructueuses de remboursement, il a porté l'affaire en justice.



Appelé à la barre du tribunal de Dakar, Omar Kâ a tout nié. Il a affirmé qu'il n'était qu'un intermédiaire et a accusé un certain Mama Bâ d'être le véritable vendeur. Cependant, les preuves, notamment des décharges signées par Kâ, ont démontré qu'il avait reçu l'argent de la victime.



Le procureur a requis une peine ferme de deux ans, soulignant la mauvaise foi évidente de l'accusé dans cette affaire. La défense, de son côté, a plaidé la clémence en raison de l'âge du prévenu et de la promesse de la famille de rembourser la victime. Finalement, le tribunal a condamné Omar Kâ à une peine de deux mois de prison ferme et a ordonné le remboursement des sommes dues à Lamine Ngom, soit un total de 12 millions FCFA.