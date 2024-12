Escroquerie sur l’héritage de feu Demba Babou : Habibou Thimbo, l'oncle de Macky Sall, placé sous mandat de dépôt

Habibou Thimbo, maire de Semmé (nord-est), par ailleurs oncle de l'ancien Président Macky Sall, a été placé sous mandat de dépôt en même temps que sa cousine Aissatou Ngaido. Ce, à la suite d'une information judiciaire demandée par le parquet de Pikine-Guédiawaye ( Banlieue Dakaroise). M. Thimbo est poursuivi pour une « gestion opaque des biens » du défunt diamantaire, Demba Boubou, avec la complicité présumée de sa cousine.



Selon le journal Libération, cette affaire découle d’une plainte déposée par la famille du défunt, un riche diamantaire. De son vivant, Demba Boubou avait confié la gestion de plusieurs de ses biens à Habibou Thimbo qui est aussi opérateur économique.



Ce dernier, en complicité avec Aissatou Ngaido, avait accusé l'épouse du défunt d'avoir fabriqué un faux certificat de mariage pour faire main basse sur les biens immobiliers du défunt qui étaient tous loués.



Mais la réalité semble être autre, car cette dernière a, en plus d'un certificat de mariage authentique, un mandat de tous les ayants droits du défunt.



Malgré cela, le maire et sa cousine ont fait croire que les immeubles du défunt étaient hors service alors qu’ils continuaient pendant des années à percevoir régulièrement d'importants montants au titre de loyers.



Le dossier avait été transmis sous forme de renseignement judiciaire. Mais, le nouveau procureur de Pikine-Guédiawaye Saliou Dicko avait demandé, au commissariat de Pikine, la conduite des mis en cause qui étaient en retour de parquet depuis jeudi, renseigne la même source.