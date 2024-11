Espagne : le Real Madrid bat Osasuna (4–0) avec un triplé de Vinicius

Les Madrilènes n’ont fait qu’une bouchée d’Osasuna ce samedi, au Santiago Bernabeu. Le Brésilien Vinicius a inscrit un triplé.



Le Real Madrid s’est rassuré samedi à domicile contre Osasuna (4-0), lors de la 13e journée de la Liga, grâce notamment à un triplé de Vinicius, mais il a perdu sur blessure Eder Militao, Rodrygo et Lucas Vazquez. Surclassé face à l’AC Milan en Ligue des champions (3-1) et balayé contre le Barça en championnat (4-0), à chaque fois à domicile, la victoire était impérative samedi pour le Real dans son antre de Santiago-Bernabeu afin d’éviter une crise avant la trêve internationale.



Le club basque, et sa belle 5e place, représentait en théorie une opposition de valeur puisqu’il est le seul à avoir battu jusqu’à présent le Barça cette saison en Liga. Mais il n’a pas fait le poids, son attaquant croate Ante Budimir étant en particulier transparent. Placé en pointe, Kylian Mbappé a paru emprunté en première période, avant de se montrer plus dynamique : le Français a multiplié les crochets et a souvent échangé son poste avec Vinicius qui occupait initialement l’aile gauche.