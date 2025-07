Maison Blanche : Bassirou Diomaye Faye plaide pour un "partenariat gagnant-gagnant" avec les États-Unis

Dans un discours remarqué à la Maison Blanche mercredi, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a tracé les contours d'une nouvelle coopération entre les États-Unis et l'Afrique, mêlant diplomatie, investissements et même le golf.



D'entrée, le jeune président (16 mois au pouvoir) a salué l'engagement américain en Afrique : "Vos efforts en RDC ont mis fin à un conflit de plusieurs décennies", a-t-il déclaré, citant aussi les crises au Sahel et en Libye. Un préalable essentiel, selon lui, au développement économique : "Pas de prospérité sans sécurité".



A l'occasion de ce sommet restreint à la Maison Blanche, Bassirou Diomaye Faye a présenté deux projets phares notamment sur les ressources minières. Dans ce projet, le Sénégal, en partenariat avec l'US Geological Survey, veut cartographier son sous-sol. "Nous avons déjà découvert des m³ de gaz avec des entreprises américaines", a révélé le président sénégalais.



Il y a aussi l'Hub technologique. Cela concerne un projet de zone numérique de 40 ha à Dakar, conçu comme "une porte d'entrée pour les tech américaines en Afrique".



Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a apporté une touche personnelle qui fait sourire le président américain. Faisant écho à la passion de son hôte pour le golf, M. Faye a lancé une idée surprenante : "Pourquoi pas un golf de classe mondiale à 6h de vol de New York ?", associant sport, tourisme et diplomatie économique.