Espagne: un Sénégalais de 41 ans retrouvé mort dans son abattoir

La police locale de Lepe en Espagne a trouvé le corps sans vie d'un homme de 41 ans d'origine sénégalaise dans le quartier de l'ancien abattoir de la commune.



Selon nos confrères du journal Les Echos, les événements ont eu lieu vers 6 h 30, lorsque l'avis a été reçu au siège de la police locale par le service municipal d'attention aux immigrants avertissant d'une urgence à cet endroit.



Une fois sur place, les agents ont retrouvé le corps sans vie d'un homme de 41 ans, de nationalité sénégalaise. Ainsi, les services sanitaires et les forces de sécurité se sont rendus sur les lieux et procédé à la constatation du décès. Pour le moment la cause du décès est inconnue.