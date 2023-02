Espagne : un homme s’immole par le feu devant le consulat du Maroc à Madrid

Un homme s’est immolé par le feu devant le consulat du Maroc, dans la capitale espagnole ce mardi 7 février 2023. Les sources policière et diplomatique ne connaissent pas encore les motivations de son acte.



Un homme s’est immolé par le feu ce mardi 7 février 2023 devant le consulat du Maroc à Madrid, la capitale espagnole, ont indiqué à l’AFP des sources policière et diplomatique, sans pouvoir indiquer les motivations de son acte.



Selon un porte-parole des services d’urgences, l’homme « gravement brûlé », a été pris en charge à l’hôpital madrilène de La Paz. Une source policière a indiqué à l’AFP que cet homme s’était « immolé par le feu devant le consulat marocain » mais sans être en mesure de fournir davantage de détails.



« Aucun contact avec le consulat »



« On n’a aucune idée des raisons qui l’ont poussé à faire cela. C’est arrivé très vite, les secours sont arrivés très vite », a expliqué pour sa part l’ambassade du Maroc en Espagne à l’AFP. « Il n’y a eu aucun contact avec le consulat, ça s’est passé devant le consulat », a-t-elle ajouté. Des médias locaux affirment que cet homme serait un Marocain d’une quarantaine d’années, ce que l’ambassade n’était pas en mesure de confirmer.



« Je l’ai vu courir et il y avait des gens derrière lui qui essayaient de lui retirer ses vêtements » en feu, a raconté à la télévision publique espagnole un témoin des faits prénommé Rachid, qui a aussi dit avoir vu un homme courir avec un extincteur pour tenter d’éteindre les flammes. « Vu comment les flammes partaient de sa tête, je pense qu’il s’était versé de l’essence sur lui », a-t-il encore indiqué.