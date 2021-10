Espagne: un réseau traite d'êtres humains démantelé, un Sénégalais impliqué

La police espagnole a démantelé un réseau de criminels pour traite des êtres humains à des fins d’exploitation. Trois (3) personnes dont un Sénégalais ont été arrêtées et 14 victimes libérées. D’après les informations du journal « Les Échos », le réseau a recruté ses victimes dans les provinces du Sud de l’Espagne, où elles vivaient dans des campements. Ainsi, profitant de leur vulnérabilité, les malfaiteurs leur ont fait beaucoup de promesses pour les aider à rejoindre la province de Burgos.



Finalement, ils seront tenus en captivité par le groupe de malfrats dans des conditions inhumaines. Ils ont été utilisés pour faire le travail dans les champs. Exploités, ils passaient la journée à faire la cueillette toute la journée.



La police, en collaboration avec l’entreprise pour laquelle travaillaient les victimes, a permis le démantèlement du réseau. Selon les informations, les responsables de l’entreprise ignoraient les conditions dans lesquelles les travailleurs étaient soumis une fois la journée de travail terminée.



Le réseau était composé de Roumains et de Sénégalais qui négociaient les contrats entre leurs victimes et le chef de l’entreprise. Devant être payé à l’heure, le trio s’arrangeait pour que les victimes fassent des heures supplémentaires. Ils travaillaient de 8 heures à 20 heures sans repos.



Les victimes libérées et identifiées ont entre 29 et 44 ans.