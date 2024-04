Sécurité de l’Aviation : l’audit de l’OACI classe le Sénégal en première place dans la zone de l’UEMOA avec un taux de conformité de 84,89%

L’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) vient de terminer une évaluation sur le travail que l’ANACIM mène en matière de supervision de la sécurité de l’Aviation. C’est à travers l’audit appelé Mission de validation coordonnée (ICVM) du système de l’aviation civile du Sénégal. Avec un taux de conformité de 84,89% le Sénégal occupe la première place dans la zone de l’UEMOA et deuxième dans la sous-région Afrique occidentale et centrale.



Un audit réalisé par une équipe d’experts de l’OACI dans les domaines de Législation (LEG), Licences du personnel (PEL), Exploitation technique des aéronefs (OPS), Navigabilité des aéronefs (AIR) et Aérodromes et aides au sol (AGA), a permis au Sénégal d’obtenir comme résultat provisoire, un taux global de mise en œuvre des dispositions de la Convention relative à l’aviation civile internationale de 84,89%. Avec ce taux, le Sénégal est ainsi premier dans la zone de l’UEMOA et deuxième dans la sous-région Afrique occidentale et centrale couverte par le bureau régional de l’OACI à Dakar derrière le Ghana (88,62%). Un résultat qui dépasse ainsi les objectifs fixés dans le plan mondial pour la sécurité de l’aviation civile (GASP) qui est à 75% pour 2024, note le communiqué de presse.



Pour rappel, notre pays avait subi du 11 au 21 février 2019, le deuxième audit sur site au complet de son système d’aviation civile depuis 2006. Le taux de mise en œuvre de 2006 était de 56,06 % et celui de 2019 de 67 %.... En effet, le système national de sûreté de l’aviation a eu un taux de conformité de 84%, soit une progression de 7 points par rapport à l’audit de 2021 où un score de 77% avait été réalisé. Là où les performances sont de 72.77% sur le niveau mondial et 64.31% au niveau africain.



A l’ouverture comme à la clôture de l’audit en présence des parties prenantes, le Directeur général de l’ANACIM, Sidy Gueye a remercié les inspecteurs et cadres techniques de l’ANACIM pour leur engagement et les partenaires comme le bureau régional de l’OACI en Afrique de l’Ouest et du centre (WACAF) mais aussi l’Unité Régionale de Supervision de la Sécurité et de la Sûreté de l’Aviation Civile (URSAC) de l’UEMOA pour leur appui avec des missions d’assistance dans le cadre de la préparation de cet audit.