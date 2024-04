Mosquée Omarienne : le Président Bassirou Diomaye Faye a promis "d’achever les chantiers"

Le Président Bassirou Diomaye Faye, a effectué la traditionnelle prière du vendredi à la Grande Mosquée Omarienne de Dakar. Le chef de l’Etat était en compagnie de son directeur de cabinet Mary Teuw Niane, du secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Bâ, du ministre des transports aériens, El Malick Ndiaye, du Secrétaire d’Etat Alpha Ba et de l’honorable député Abass Fall, selon une note de la Présidence de la République.



L'imam Seydou Nourou Tall a saisi l’occasion pour évoquer les chantiers inachevés de la mosquée en construction.



Prenant la parole, le Chef de l’État a souligné l'importance de la mosquée en tant que lieu de rassemblement pour tous les musulmans. Le président de la République a ensuite rappelé le rôle crucial des chefs religieux dans la stabilité du pays.



Il a réaffirmé l'engagement de l'État à poursuivre les travaux de la mosquée et à collaborer avec les autorités religieuses.



Le Président Faye a sollicité des prières auprès du Khalife Thierno Madani Tall. Parce que, dit-il, les attentes sont nombreuses et son souhait est de répondre aux préoccupations des populations.



En signe de considération, la famille Omarienne a offert au chef de l’État un livre de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, ainsi qu'un ouvrage retraçant l'histoire de Thierno Seydou Nourou.