Congrès du syndicat des travailleurs de l'Assemblée nationale : Sokhna Diagne dévoile les priorités de son programme

Le congrès du syndicat des travailleurs de l’Assemblée nationale (CNTS) s’est tenu ce vendredi 26 avril 2024 sous le thème : « Pour un syndicalisme d’inclusion et de transformation sociale dans un monde en perpétuelle évolution ».



Prenant la parole, Sokhna Diagne, nouvelle secrétaire générale dudit syndicat a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur, feu Djibril Sall. Toujours dans son discours, elle a rassuré les alliés de l’ancien secrétaire.



« Son bilan est le mien, est le nôtre devrais-je dire, car l'équipe qu'il avait réussi à mettre en place, est pour l'essentiel autour de moi. C'est à un travail collégial, d'équipe, que je vous convie désormais, pour mener à bien les destinées de notre organisation syndicale », a -t-elle laissé entendre.



La nouvelle secrétaire du syndicat en a profité pour présenter son programme qui s'étale sur 4 ans. « Je profite de cette occasion pour vous présenter quelques préoccupations prises en compte dans mon programme de campagne, que nous nous évertuons à mettre en œuvre. Il s'agit de l'instauration du statut de fonction publique parlementaire, de I‘habitat social : un agent, un toit, de l’élargissement de la liste des médecins agréés en banlieue et dans les régions et du renforcement de capacités des travailleurs par la formation continue. Je mesure tout ce que cela représente en termes de responsabilités dans le contexte actuel, de mutation sociale profonde que connaît notre cher pays, le Sénégal », a détaillé Mme Diagne.



Elle tend la main à tous les « travailleurs de l'Assemblée nationale, membres ou non de notre syndicat, à l'administration également, pour qu'on puisse, ensemble, offrir les meilleurs services possibles aux usagers que sont les citoyens sénégalais et du monde », a-t-elle soutenu.