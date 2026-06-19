États-Unis : Après le meurtre de Cheikh Dieng, la diaspora se mobilise pour rapatrier sa dépouille

La communauté sénégalaise de Baltimore (Maryland /USA) est en deuil après le décès brutal de Cheikh Dieng, 31 ans, retrouvé sans vie le 9 juin dernier dans son appartement ravagé par les flammes.



Face à cette perte, ses proches se mobilisent pour rapatrier la dépouille au Sénégal. Son ami Ibrahima Mbaye a lancé une campagne GoFundMe afin de soutenir l’épouse et l’enfant de la victime.



Sur le site dédié à collecter les dons, on peut lire : « Cheikh Dieng était un membre très apprécié de notre communauté. Il avait immigré du Sénégal aux États-Unis en quête d'une vie meilleure », appelant à la solidarité pour offrir une sépulture digne à celui dont la vie a été fauchée par une violence inouïe.



L’autopsie a révélé que le jeune homme avait reçu deux balles avant que le feu ne soit volontairement déclenché. La police de Baltimore a immédiatement requalifié l'affaire en enquête pour « homicide et incendie criminel ».



Les détectives de la brigade criminelle de Baltimore poursuivent leurs investigations. Ils tentent actuellement de retracer les circonstances exactes du drame afin d'identifier le ou les auteurs de cet acte criminel.