Accident de la circulation à Fandène : deux morts et cinq blessés graves à hauteur de Diabass

Les faits de son déroulés à Fandène, à sept kilomètres à l’est de Thiès. Le village de Diabass a été le théâtre d’un violent accident de la circulation, jeudi 17 juin. Un camion et un véhicule de tourisme se sont percutés de plein fouet. L'impact, d'une extrême violence, a tué deux des occupants sur le coup et occasionné cinq blessés graves, selon les informations de Seneweb.



Alertés immédiatement, les sapeurs-pompiers et les services de secours ont convergé vers le lieu du sinistre. Sur place, ils ont pris en charge cinq blessés graves, évacués en urgence vers les centres hospitaliers les plus proches. Aux dernières nouvelles, leur pronostic vital serait engagé.



Les forces de l'ordre ont rapidement sécurisé les abords de l'accident pour faciliter le travail des secouristes et procéder aux constatations d'usage. Le trafic routier, fortement perturbé à la suite du choc, a pu être rétabli progressivement.



Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.