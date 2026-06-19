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Argentine : une présentatrice de TV démissionne après avoir annoncé par erreur la mort du père de Lionel Messi



Argentine : une présentatrice de TV démissionne après avoir annoncé par erreur la mort du père de Lionel Messi
En Argentine, Florencia Pena est connue comme la présentatrice de l'émission «El Show del Verano », diffusée sur Luzu TV. Selon le média français L’Equipe, elle a été contrainte à la démission, après qu’elle a annoncé en direct (par erreur) la mort du père de Lionel Messi. Au cœur d'une vive polémique dans le pays, elle a présenté ses excuses avant de démissionner.

Face à l'ampleur de la fausse information, la chaîne a publié un communiqué d'excuses et dénoncé la diffusion d'une information sensible sans vérification préalable. « Nous regrettons profondément ce qu'il s'est passé à l'antenne, a indiqué Luzu TV. Pour notre chaîne, la diffusion d'informations sensibles sans vérification préalable est inacceptable. La direction de Luzu TV a décidé de licencier toutes les personnes responsables, et Florencia Pena prendra la décision de se retirer», a annoncé la chaîne.

Des excuses présentées à la famille de Messi

La journaliste a ensuite présenté ses excuses à la famille Messi sur les réseaux sociaux, reconnaissant sa faute. «J'ai vraiment honte d'avoir nourri cette douleur », a-t-elle écrit. Très émue, Florencia Pena est apparue bouleversée lors de son passage dans l'émission « Salvese Quien Pueda », après avoir annoncé sa démission. Elle a expliqué avoir contacté Celia Cuccittini, la mère de Lionel Messi, qui aurait accepté ses excuses, toujours selon L'Equipe.

Pour rappel, lors du premier match de Coupe du monde face à l’Algérie, Lionel Messi (attaquant argentin) a marqué un triplé. Interrogé sur les raison de ses pleurs lors de l’un de ses buts, il a révélé qu’il a récemment traversé une «période difficile», sans citer nommément son père, Jorge Horacio Messi, qui traverse une situation médicale complexe.  

La situation a tellement pris une ampleur inattendue que le président argentin, Javier Milei, a été bien plus sévère, qualifiant la journaliste de «commère mesquine», ajoutant que toute personne qui s’en prend à Messi s’en «prend à tout le monde».
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Charles KOSSONOU

Vendredi 19 Juin 2026 - 12:46


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