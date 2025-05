États-Unis: deux membres de l'ambassade israélienne abattus près du musée juif de Washington

Deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël à Washington ont été tués lors d'une fusillade survenue, mercredi 21 mai au soir, à l'extérieur d'un événement organisé au musée juif de la capitale fédérale des États-Unis, ont déclaré des responsables et des médias. Très rapidement, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu a ordonné le renforcement de la sécurité des représentations israéliennes dans le monde.

Selon les premières informations de la maire et de la police métropolitaines de Washington, vers 21h locales, alors que le musée juif de la capitale, situé tout près du Capitole, accueillait un événement destiné aux jeunes diplomates israéliens, un homme âgé de trente ans, identifié comme Elias Rodriguez, originaire de Chicago, dans l’Illinois, a ouvert le feu sur un jeune couple à l’extérieur du musée aux cris de « Free Palestine », en français « Liberté pour la Palestine ». Il a été arrêté et son arme a été saisie par les forces de l’ordre. Il n’y a donc plus de danger sur place, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

Un « acte dévoyé de terrorisme antisémite »

Le représentant permanent d'Israël aux Nations unies, Danny Danon, a dénoncé un « acte dévoyé de terrorisme antisémite ». « S'attaquer à des diplomates et à la communauté juive, c'est franchir une ligne rouge », a-t-il ajouté dans un communiqué. Sur X, le président israélien, Isaac Herzog s'est dit « dévasté » et a, lui aussi, dénoncé un « acte de haine et d'antisémitisme méprisable ».

« Nous avons confiance dans le fait que les autorités américaines prendrons des mesures fortes contre les responsables de cet acte criminel. Israël continuera à agir résolument pour protéger ses ressortissants et ses représentants partout dans le monde », a-t-il déclaré.

« La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux États-Unis »

De son côté, le président américain Donald Trump a, lui aussi, rapidement réagi. « Ces horribles meurtres à Washington, évidemment motivés par l'antisémitisme, doivent cesser, MAINTENANT ! », a-t-il réagi sur son réseau Truth Social. « La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux États-Unis », a-t-il ajouté. « C'était un acte éhonté de violence lâche et antisémite. Ne vous y trompez pas : nous retrouverons les responsables et les traduirons en justice », a pour sa part écrit sur le réseau social X, le secrétaire d'État américain Marco Rubio.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a condamné cette attaque : « Le meurtre de deux membres de l'ambassade d'Israël près du musée juif de Washington est un acte odieux de barbarie antisémite. Rien ne saurait justifier une telle violence. Mes pensées vont à leurs proches, à leurs collègues et à l'État d'Israël ». De son côté, le ministre des Affaires étrangères britannique, David Lammy s'est dit « horrifié » par la mort des deux employés, dénonçant une acte « antisémite épouvantable ». En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz a condamné « fermement » un « acte odieux ». La cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, s'est, elle, dite « choquée ». « La haine, l'extrémisme et l'antisémitisme n'ont pas et ne devraient pas avoir de place dans nos sociétés », a-t-elle affirmé

Deux membres du personnel de l'ambassade d'Israël à Washington ont été tués lors d'une fusillade survenue, mercredi 21 mai au soir, à l'extérieur d'un événement organisé au musée juif de la capitale fédérale des États-Unis, ont déclaré des responsables et des médias. Très rapidement, le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu a ordonné le renforcement de la sécurité des représentations israéliennes dans le monde.