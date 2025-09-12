États-Unis : le présumé meurtrier de Charlie Kirk arrêté

"Nous l'avons attrapé": le gouverneur de l'Utah Spencer J. Cox a confirmé la fin de la cha*sse à l'homme de plusieurs heures avec l'arrestation du principal suspect dans la m*ort de Charlie Kirk. Cet influenceur conservateur américain a été abattu sur un campus universitaire ce mercredi 10 septembre.

Le tireur présumé a été présenté comme étant Tyler Robinson. Son interpellation a été possible "grâce au public", selon le FBI. "Le soir du 11 septembre, un membre de la famille de Tyler Robinson a contacté un ami de la famille qui a contacté le bureau du shérif avec des informations communiquées par Tyler Robinson", explique le gouverneur de l'Utah ce vendredi lors d'une conférence de presse.

Le suspect "s'est politisé ces dernières années"

Ces renseignements ont ensuite été transférés au FBI. "Les proches de Tyler Robinson ont pris des bonnes décisions, cela nous a permis de l'interpeller", se félicite-t-il, indiquant qu'"ils l'ont livré à la police".

La vidéosurveillance a aussi pu permettre l'identification de Tyler Robinson, selon les autorités locales. "Il a été interpellé le 12 avec des vêtements similaires" au jour du meurtre, précise le gouverneur de l'État. Ce dernier a partagé des éléments sur la personnalité du suspect, qui s'est "politisé ces dernières années". Spencer J. Cox a évoqué un "récent incident".

"Au cours d'un dîner avec un proche, le nom de Charlie Kirk a été évoqué. Il a expliqué pourquoi il ne l'aimait pas lui et ses positions", raconte le gouverneur de l'Utah.



Dans des messages sur Discord partagés par le colocataire de Tyler Robinson, les enquêteurs ont découvert des "informations liées à Tyler dans lesquelles il disait qu'il avait posé une arme à feu dans des buissons". "Il était aussi question des différents équipements utilisés par le tireur", précise le gouverneur de l'Utah.

Le directeur du FBI Kash Patel s'est félicité d'une arrestation en un temps "record", 33 heures après les faits. "Cela n'aurait pas été possible sans l'aide du public qui a été utile", d'après lui, évoquant les photos et vidéos partagées par son agence.

Charlie Kirk, 31 ans, a été assassiné par balle mercredi lors d'une réunion publique en plein air dans une université de l'Utah, dans l'ouest des Etats-Unis. La mort de ce porte-drapeau de la jeunesse trumpiste a choqué le pays profondément polarisé.

Avec BFM TV

Le principal suspect du meurtre de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk a été "attrapé", s'est félicité ce vendredi 12 septembre le gouverneur de l'Utah.