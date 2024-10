Etats généraux de l'industrie et du commerce : "l'industrialisation comme solution au chômage des jeunes" (Moustapha N. Sarré)

Le ministre de la formation professionnelle et porte -parole du gouvernement Moustapha Njeek Sarré venu assister aux états généraux de l'industrie du commerce et des PME -PMI a plaidé pour la revitalisation et la revalorisation des industries sénégalaises. De l'avis de monsieur Sarré, ceci participerait à résorber le chômage des jeunes. (vidéo).

Babou Diallo

div id="taboola-below-article-thumbnails">