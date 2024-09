États généraux des transports : El Malick Ndiaye lance le comité de pilotage

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye (MITTA) a procédé le jeudi 26 septembre au lancement du comité de pilotage des états généraux des transports.



Selon le ministre, ces « assises vont façonner l’avenir des transports dans le pays ». Il a également insisté sur le « caractère inclusif de cet événement qui est très important ».



À en croire le journal Libération, ce comité, qui a été mis en place, regroupe plusieurs acteurs notamment des experts en transports, des directeurs de structures rattachées au ministère, ainsi que les représentants du secteur privé et de la société civile.



En effet, son objectif est de fournir des orientations stratégiques pour la bonne organisation des transports publics et de valider les termes de référence (Tdr) ainsi que les productions scientifiques des états généraux.



Le ministre des Transports a d’ailleurs souligné l’importance de ces états généraux, qui selon lui, présenteraient une « opportunité pour écrire une nouvelle page de l’histoire des transports publics du Sénégal ».



Lors de la rencontre El Malick Ndiaye a insisté sur le caractère « inclusif » de ce lancement du comité.



Enfin, le ministre a exprimé sa conviction que ces « états généraux répondront aux besoins futurs des usagers en matière de mobilité ».