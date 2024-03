Europa League - 8es de finale retour : Liverpool, Marseille, Rome pour finir le job

Trois, voire quatre clubs ont quasiment validé dès l'aller leur qualification en quarts de finale de l'Europa League avant les 8es de finale retour ce jeudi : Liverpool, Marseille et Roma. L'AC Milan n'est pas loin.



Villarreal veut toujours y croire



Balayé à l'aller 4-0, Villarreal devra être à son meilleur niveau. Avec un Aubameyang de gala, aidé par Ismail Sarr sur le côté et Iliman Ndiaye installé dans le cœur du jeu, les Phocéens avaient réussi presque tout ce qu'ils ont tenté.



La fête à Anfield



Quant aux Anglais de Liverpool, ils ont fait le job à Prague (1-5). On devrait s'attendre à une bonne dose de turnover, histoire de reposer ceux qui étaient sur la brèche durant la quinzaine. Mais, Anfield sera en fête ce soir.



La Roma marche sur l'eau L'autre équipe qui marche sur l'eau, la Roma, a fait le carton plein à domicile (4-0). Face à Brighton, les Italiens n'ont pas fait dans la den- telle, en plantant quatre buts sans en encaisser.



Depuis la prise de fonction le 16 janvier dernier, Daniele De Rossi n'a perdu qu'une seule fois, face à l'Inter.



Milan doit terminer le travail



Vainqueur par deux buts d'écart à domicile (4-2) face au Slavia Prague, I'AC Milan AC, nouveau dauphin de l'Inter en championnat, doit pouvoir valider son ticket pour les quarts.







Programme 8es de finale retour



Jeudi 14 mars 2024



17h45 Villarreal (ESP) / Marseille (FRA) 0-4



17h45 Rangers (SCO) / Benfica (POR) 2-2



17h45 West Ham (ENG) / Fribourg (GER) 0-1



17h45 Slavia Prague (CZE) / AC Milan (ITA) 2-4



20h00 Liverpool (ENG) / Sparta Prague (CZE) 5-1



20h00 Brighton (ENG) / AS Rome (ITA) 0-4



20h00 Atalanta (ITA) / Sporting (POR) 1-1



20h00 Leverkusen (GER) / Qarabag (AZE) 2-2





Europa League Conférence





8es de finale retour



Jeudi 14 mars 2024



17h45 Plzen (CZE) / Servette (SUI) 0-0



17h45 Fener (TUR) / St-Gilloise (BEL) 3-0



17h45 PAOK (GRE) / Dinamo (CRO) 0-2



17h45 Fiorentina (ITA) / Haifa (ISR) 4-3



20h00 Aston Villa (ENG) / Ajax (NED) 0-0



20h00 Bruges (BEL) / Molde (NOR) 1-2



20h00 Lille (FRA) / Graz (AUT) 3-0



20h00 Tel-Aviv (ISR) / Olympiakos (GRE) 4-1