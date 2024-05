Europa League : Marseille pour prendre une option face à l’Atlanta, l’AS Rome défie l’impressionnante équipe de Leverkusen

L'Olympique de Marseille est à deux matchs d'une finale d'Europa League ! Après celle de 2018, malheureusement perdue contre l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, Marseille pourrait donc réitérer un nouvel exploit européen, et inscrire une ligne de plus à un palmarès et une histoire déjà bien chargée.



Pour cela, l'OM devra prendre le match par le bon bout, et tout autre résultat qu'une victoire ce jeudi (19h00 GMT) ne serait pas une bonne chose avant un déplacement difficile à Bergame. Pour prendre une véritable option sur la finale, les hommes de Gasset vont devoir réaliser un gros match, comme ils ont su le faire face à Benfica.



AS Roma vs Bayer Leverkusen : la Louve peut-elle faire tomber les invincibles ?



Voici une deuxième rencontre très intéressante à l'occasion de ces demi-finales de Ligue Europa ! On retrouve une très belle équipe de Rome, qui se retrouve décidément bien souvent loin dans les compétitions européennes ces dernières années, face à l'équipe surprise de cette saison au niveau du football européen.



Et, en début de saison, personne ne voyait la Roma à ce stade de la compétition. Mais la nomination de Daniele De Rossi en tant qu'entraîneur principal a complètement rabattu les cartes, et la Louve est transformée depuis. Mais elle aura du pain sur la planche.



En effet, face à elle, on retrouve l'équipe qui n'a pas encore perdu le moindre match officiel cette saison, et qui refuse tout simplement la défaite. Cette équipe de Leverkusen est impressionnante, et fait tout pour mettre la réussite de son côté. Le nombre de buts vainqueurs ou égalisateurs marqués dans le temps additionnel cette année en sont la preuve. Une première défaite pour le Bayer de Xabi Alonso cette année ?





Programme demi-finale aller



Jeudi 2 mai 2024



19h00 Marseille / Atalanta



19h00 AS Rome / Leverkusen





Europa League Conférence



Programme ½ finales aller



Jeudi 2 mai 2024



19h00 Aston Villa / Olympiakos



19h00 Fiorentina / Club Bruges