Éventualité d’une liberté provisoire pour Diomaye : El Malick Ndiaye va étudier cette question avec les avocats du candidat

Lors de l’audience avec le collectif des candidats spoliés, le Président Macky Sall a évoqué l’éventualité d’une liberté provisoire pour Bassirou Diomaye Faye, candidat à la présidentielle actuellement en prison. Macky Sall a fait savoir que le juge ne va pas s'opposer si les avocats introduisent une requête dans ce sens. Le secrétaire à la communication du parti dissous Pastef déclare sur la RFM, qu’ils vont étudier cette question avec Bassirou Diomaye Faye et ses avocats.



« Une fois l’information reçue, nous allons nous concerter avec le candidat et ses avocats pour voir l’attitude à adopter et nous allons aviser les Sénégalais comme on l’a toujours fait. Tout ce que l’on peut dire, c’est que nous allons à des élections libres, transparentes et inclusives malgré les irrégularités qu’il y a eu. Au moins que l’on puisse pacifier davantage et faire de sorte que la stabilité du pays demeure le principal objectif de tous », a fait savoir El Malick Ndiaye.



Dans ce sens, dit-il, nous « pensons qu’il est plus que nécessaire de libérer les candidats et tous les détenus politiques. Aujourd’hui, ils doivent rentrer chez eux. Le Président Macky Sall ne peut pas quitter le pouvoir avec une telle tâche derrière lui. Pour nous, c’est important de libérer les centaines de détenus politiques pour qu’ils puissent participer librement à l’élection présidentielle ».