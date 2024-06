Examen, carte d’identité nationale : « un dispositif spécial et un cursus en remplacement à l’extrait de naissance

Les élèves qui n’ont pas d’extrait d’acte naissance seront autorisés à subir les épreuves de l’examen du CFEE et le concours d’entrée en sixième. La décision selon le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et l’aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana vient du gouvernement du Sénégal. Le ministre l’Urbanisme l’a annoncé ce mardi, lors de la cinquième réunion du comité de pilotage du programme Nekkal.



« L’enfant qui n’est pas responsable de cette affaire se retrouve à être sanctionné deux fois. Sanctionné par ce qu’il n’a pas de document et sanctionné parce qu’ au moment de faire son examen on lui refuse cela », a indiqué le ministre.



Poursuivant, Balla Moussa Fofana a fait savoir, que sur demande du Président et de son Premier ministre, l’acte de naissance ne fera pas partie des documents obligatoires pour les candidats aux CFEE et l’entrée en 6 ème. « Cette année le président de la République et le Premier ministre ont refusé cela et ont décidé que ce document-là ne sera pas exigé pour l’ensemble des élèves qui se présenteront. Ils pourront faire leur examen sans avoir, à respecter ce document parce que l’enfant n’est pas responsable et donc c’est pas normal qu’il soit pénalisé pour cela », a laissé entendre, M. Fofana.



Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et l’aménagement du territoire a révélé qu’un dispositif spécial est mis sur pied pour permettre à ceux qui ne peuvent pas avoir de carte d’identité à cause de cet acte de naissance puissent s’en procurer. « Aussi bien avant cela nous avons mis en place un dispositif spécial entre la justice et les collectivités locales et les ministères dont je m’occupe pour que tous les enfants dont on a recensé qu’ils n’avaient pas de pièce vont avoir un cursus spécial pour avoir leur pièce d’identité.