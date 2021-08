Examen du BEFM : L’épreuve SVT qui était prévue au Second groupe, a été annulée

Lors de l’administration des épreuves du premier groupe, le Président d’un centre a ouvert par inadvertance une enveloppe contenant le corrigé de l’épreuve de Science de la Vie et de la Terre (SVT) qui devrait être administrée au second groupe. Face à cette incidence, le Directeur des Examens et Concours a pris la décision de suspendre sur l’étendue du territoire national, en Gambie et Djeddad et en Arabie Saoudite cette épreuve et de la remplace.



Il a demandé aux inspecteurs de rendre toutes les enveloppes contenant l’épreuve annulée et son corrigé avant de recevoir l’épreuve de remplacement, informe le journal « L'Observateur »