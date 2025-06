Haute cour de justice : entendue sur le fond, Ndéye Saly Diop Dieng nie tout

Ndèye Saly Diop Dieng, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, a été auditionnée sur le fond du dossier de 57 millions de F Cfa par la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice dans l’enquête sur la gestion des fonds Force Covid-19. Elle a fermement contesté les accusations portées contre elle.



Selon L'Observateur, la parlementaire a déclaré n’avoir aucune responsabilité dans la gestion des fonds force Covid-19 octroyés à son ministère, précisant qu’un comité dirigé par le secrétaire général de son ministère, et géré par la Direction de l’Administration Générale et de l’Équipement (DAGE), en avait la charge.



Sa défense estime que la Cour des comptes a tout mélangé dans son rapport. «Elle dit qu’il y a eu de fausses décharges, qu’il y a eu des doublons, qu’il y a des gens dont on dit qu’ils ont reçu de l’argent et qui disent n’avoir rien reçu. Nous avons dit que ce n’était pas de notre responsabilité, on ne confectionne pas les décharges, on ne paye pas. On nous a dit qu’on a livré un climatiseur chez elle et nous leur avons dit qu’on nous prouve qu’un climatiseur y a été livré. Quelqu’un qui a géré 26 milliards de FCFA pendant 5 ans, on lui reproche 52 millions. C’est ridicule», a-t-elle déclaré.



L’ex-DAGE, Djiby Diakhaté, entendu comme témoin le 16 juin 2025, a appuyé ses propos, affirmant que l’ancienne ministre n’est jamais intervenue dans la gestion des fonds et pointant des erreurs de calcul dans le rapport de la Cour des comptes. D’autres agents du ministère, auditionnés à 10h hier jeudi, 19 juin avant elle, ont également témoigné en sa faveur, a précisé la même source.



Aby Sané, Mor Seck, Ndongo Mbaye, Ibrahima Ndiaye et Ndéye Ngoye Lô avaient reçu leurs convocations des mains des enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC).



«Il n’y a aucun témoin à charge. Certaines personnes disent qu’on leur a montré des décharges qu’elles n’ont pas signé et ça, ce n’est pas de notre responsabilité. Nous ne confectionnons pas de pièces», a expliqué un avocat de l’ancien ministre.



«Les témoins ont été entendus. La commission est libre de faire des commissions rogatoires, des délégations judiciaires, d’organiser des confrontations et pour l’instant, on attend», une attente plein d’espoir puisque Ndèye Salimata Diop Dieng est sûre de son innocence.



Accusée pour un présumé détournement de 52 millions de FCFA, selon un rapport de la Cour des comptes, Ndèye Saly Diop Dieng a consigné 57 millions de FCFA le 19 mai 2025 à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) afin d’obtenir une liberté provisoire sous contrôle judiciaire.