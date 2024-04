Examens et concours 2024 : les dates à retenir

Le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation vient de publier le calendrier des examens et concours 2024. La note est signée par le chargé des examens et concours, Sérigne Samba Mar. (Document)

Babou Diallo

div id="taboola-below-article-thumbnails">