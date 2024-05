Conseil des ministres : le gouvernement va se focaliser sur le "Programme 100.000 logements"

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a, lors du Conseil des ministres du jeudi 02 mai 2024, décliné ses priorités autour desquelles il compte mobiliser l’action gouvernementale aux cours des prochaines semaines. Ainsi, parmi ces mesures prioritaires, il y a le "Programme 100.000 logements".



"Les mesures prioritaires de la feuille de route du Gouvernement seront

focalisées sur la campagne de production agricole 2024, le « Programme 100 000 logements » et la promotion du financement des PME-PMI", peut-on lire dans le communiqué.



Ces actions prioritaires porteront également, renseigne Sonko, "sur les réformes fiscales en vue d’une plus grande équité et de transparence et sur la réforme du système de rémunération dans la fonction publique pour le rendre plus cohérent, juste et équitable en tenant compte de la soutenabilité budgétaire".



Toutes ces mesures devront "permettre de préparer le terrain à la

convocation d’un dialogue social en vue d’aboutir à un pacte fort pour une

stabilité sociale durable", informe la note.



Pour rappel, en juin 2023, le ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique d'alors, avait passé en revue les programmes inscrits dans son agenda en 2022. D’après les services de Abdoulaye Sow, 749 habitations ont été construites durant la période 2022 dans le cadre de l’exécution du « Programmes 100.000 logements ». L’objectif annuel était de 10.000 unités.



749 logements ont été produits en 2022 dont 346 à Notto Diobass, 270 à Bambilor 86 à Kaolack, 45 Fatick et 2 logements témoins à Diourbel. Cependant, ce nombre de logements est très en deçà de la cible de 10.000 logements prévus par an, soit un taux de 7%. Ce retard dans l'exécution du programme est du à "l’indisponibilité du foncier", avait déclaré le présentateur dudit projet, Ousseynou Lindor Diop.