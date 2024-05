Diourbel : un enfant de 2 ans se noie dans une fosse septique

La soirée du mercredi 1er mai dernier, a été marquée par un événement tragique à Diourbel, avec la découverte du corps sans vie de M.C.I. Diouf, âgé seulement de 2 ans, dans une fosse septique. Ce drame a bouleversé la tranquillité de la famille Diouf, résidant au quartier Ndiourbel Mboucky, dans la commune de Diourbel (Est), sur l'axe Diourbel-Gossas.



Après de longues recherches menées par les parents pour le retrouver, l’enfant a été retrouvé dans une fosse septique. Les éléments du commissariat central de Diourbel ont été alertés et se sont rapidement rendus sur les lieux. Le corps de l'enfant a été transporté par les sapeurs-pompiers jusqu'à la morgue du Centre hospitalier régional Heinrich Lükbe en vue d'une autopsie.



Selon L’Observateur, la fosse dans laquelle l'enfant a été retrouvé était destinée à la vidange et avait été creusée la veille par son oncle paternel. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que l'enfant aurait chuté dans la fosse septique. Cependant, un obstacle imprévu a entravé les progrès de l'enquête : l'oncle de l'enfant, témoin clé de l'incident, n'a pas pu être interrogé immédiatement en raison d'un état de transe inhabituel.



Les circonstances précises de ce tragique incident demeurent encore à élucider. Une enquête approfondie a été ouverte par les autorités du Commissariat central de Diourbel afin de déterminer les causes exactes du décès de l’enfant.