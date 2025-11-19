Excaf Télécom : 11 mois sans salaire, les travailleurs crient leur détresse

Les travailleurs d’Excaf Télécom tirent la sonnette d’alarme après 11 mois sans salaire. Réunis ce mercredi 19 novembre pour un point de presse, ils ont exprimé leur profonde détresse et dénoncé le silence persistant de la direction.



“Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour porter à la connaissance de l'opinion publique la situation dramatique que vivent depuis longtemps les travailleurs d'Excaf Télécom. Depuis plus de 11 mois, nous travaillons sans percevoir nos salaires. Plus de 11 mois sans revenus pour nourrir nos familles, plus de 11 mois à survivre dans une précarité totale pendant que la direction reste silencieuse”, a-t-il déclaré, rappelant que les “35 % des premiers arriérés qui leur ont été promis n'ont toujours pas été versés”.



Le collectif regrette par ailleurs l’absence totale de dialogue.



“Nous, travailleurs d'Excaf Télécom, nous avons été patients, nous avons été professionnels pour donner le meilleur de nous-même pour assurer la continuité du service public. Mais aujourd'hui la limite est franchie. Ce qui est encore plus grave, c'est l'absence totale de réaction de la direction générale. Aucun dialogue, aucune explication, aucun respect pour les employés qui ont fait vivre l'entreprise pendant des années”, a dénoncé Pape Assane Diop.



Face à ce blocage, les travailleurs exigent le paiement immédiat des 11 mois d’arriérés de salaire.



“Nous affirmons ici, devant le peuple sénégalais que nous réclamons sans condition le paiement immédiat de nos 11 mois d'arriérés de salaire. Rien ne justifie que des travailleurs soient abandonnés dans cette manière”.



Les agents d'Excaf Télécom lancent un appel solennel aux autorités compétentes pour qu’une solution urgente soit trouvée.



"Face à cette situation qui met nos familles en péril, nous ne demandons que justice, nous demandons ce qui nous revient de droit. Nous sommes déterminés et nous irons jusqu'au bout pour faire valoir nos droits.”