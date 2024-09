Exclusif - Des biens de Mamour Cissé saisis et en instance de vente par la BNDE

Le leader politique et opérateur économique Mamour Cissé est dans de sales draps. Il est poursuivi par la Banque Nationale de Développement Économique (BNDE) pour un crédit non soldé. Le tribunal du commerce a autorisé à la banque la saisie d’un de ses immeubles R+2 et un terrain de 576 m2 à Ouakam.



L’entreprise de l’homme d’affaire intitulée Sénégalaise des Eaux Minérales (SEM) ne serait plus florissante pour solder le prêt de 934 millions que Mamour Cissé avait contracté à la Banque Nationale de Développement Economique (BNDE). En effet après plusieurs relances et recours, la Banque a finalement saisi la justice pour entrer dans ses fonds. C’est ainsi que le tribunal a ordonné la saisie vente de l’immeuble R+2 sis à la Cité Cheikh Ahmadou Bamba X Bourguiba. Selon notre source, la date de la vente de cet immeuble qui a une superficie de 164m2 est déjà fixée.



Le terrain de Ouakam fait l’objet d’une hypothèque forcée. Ce bien de 576m2 fait partie du lot 836 à distraire du Tf 15893 NGA (Ngor Almadies). Le juge a autorisé l’hypothèque conservatoire. La BNDE attend le dernier acte pour procéder à sa vente à l’issue de l’audience éventuelle qui se tiendra le 1er octobre prochain.



Mamour Cissé est le Président Directeur Général de l’entreprise Sénégalaise des Eaux minérales (SEM) qui fait les bouteilles « Aux plaisirs ». Une marque qui évolue dans un marché hyper serré fortement concurrentiel. Il est, par ailleurs, homme politique, leader de PSD/Jant. Il a été un proche collaborateur du chef de l’Etat d’alors, Abdoulaye Wade avant de rejoindre Bennoo Bokk Yaakar à la faveur de l’alternance de février 2012.



Contacté par PressAfrik, Mamour Cissé fait savoir qu'il n'a "pas de version, pas de commentaire à faire ".