Exécution au Nigeria: les humanitaires sont devenus des cibles, déplore l'ONU

Au Nigeria, quatre travailleurs humanitaires, otages depuis le mois de juillet, ont été exécutés par un groupe jihadiste a annoncé, le 13 décembre, l'ONG Action contre la faim (ACF). Six personnes avaient été enlevées dans l'État de Borno dans le nord du pays, à savoir trois employés du ministère de la Santé, deux chauffeurs et une humanitaire d'ACF, une femme, la seule à être toujours retenue et dont l'ONG demande la libération immédiate. Selon l'ONU, sept travailleurs humanitaires ont été tués dans le nord du Nigeria depuis le début de l'année. Les travailleurs humanitaires sont devenus une cible, déplore Eve Sabbagh, chargée de l'information publique pour la Coordination humanitaire des Nations-Unies au Nigeria (OCHA).