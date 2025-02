Exploitation du Zircon en Casamance : des députés à Abéné pour s’enquérir des conditions

Des députés des régions de Ziguinchor et Sédhiou (Sud) ont effectué, ce lundi, une visite de terrain à Abéné pour s’enquérir des conditions d’exploitation du zircon.

« Au-delà du vote des lois, de l’évaluation de la politique du gouvernement, nous sommes aussi appelés à faire l’évaluation des politiques publiques. C’est à ce titre que nous sommes là (…) pour s’enquérir des conditions d’exploitation de cette ressource, conformément à l’article 25 de la constitution qui dispose que les ressources naturelles appartiennent au peuple », a expliqué le député de Ziguinchor, Bakary Diédhiou.



Il était accompagné par ses collègues députés Ousmane Sonko, Chérif Ameth Dicko, Oulimata Sidibé et Jacqueline Sagna. Le maire de Kafountine, David Diatta, des populations d’Abéné et riveraines, ont également pris part à cette visite de terrain. Il a indiqué que les élus des régions de Ziguinchor et de Sédhiou ont fait également le déplacement à Abéné pour « savoir ce que gagnent les populations dans l’exploitation du zircon ».



« Nous sommes là pour voir aussi comment ont été menées les consultations avant la délivrance du permis d’exploitation. Et nous sommes heureux de constater qu’il y a eu des audiences publiques qui ont été menées, les populations se sont prononcées en majorité pour l’exploitation du zircon », a salué M. Diedhiou.

L’entreprise G-Sand qui a bénéficié de la licence d’exploitation du zircon à Abéné a offert le weekend dernier aux populations d’Abéné une ambulance médicalisée et 200 lampadaires solaires, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d’entreprise, rapporte l’Aps.