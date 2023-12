Explosion à Conakry : les ressortissants de la Guinée au Sénégal se mobilisent et lancent une quête

Trouvé sur place, Ibrahima Khalil Baldé, Guinéen d'origine qui s’est confié à I-Radio, se dit choqué par la nouvelle, mais s’en remet à Dieu. « Ça nous a choquée, mais c’est le destin, c’est Dieu qui la voulut ».

Ce ressortissant guinéen n’a pas manqué de magnifier le geste du Sénégal qui a décidé d'envoyer des secours en Guinée. « Par cet acte, le Sénégal a montré que les deux pays sont des pays frères. »



Ansoumana Seckou Camara, un guinéen résident au Sénégal, lance un appel SOS aux bonnes volontés, « c’est une catastrophe imprévisible, c’est tout un peuple qui est endeuillé, c’est l’Afrique qui est endeuillé, nous demandons un SOS de toutes les bonnes volontés ».



Ces expatriés de la Guinée venus en masse à la gare de la guinée pour soutenir les compatriotes touchés au pays par ce drame à travers ont lancé une quête en guise de participation et demandent aux autres pays de faire comme le Sénégal. « Nous avons organisé une quête, pour aider notre pays, si on gagne du savon, des habits, de l’argent, tout ce que nous pouvons récolter, on le dépose ensuite à l’ambassade de la Guinée au Sénégal ».