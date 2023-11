Expo 2030 Roma pour l'Afrique: un nouveau pacte pour une croissance commune

"Expo 2030 Roma pour l'humanité" est le message clé de la campagne de soutien à la candidature de Rome pour accueillir l'Exposition universelle en 2030. Ce message, d'une grande puissance évocatrice, place l'humanité au cœur de la campagne, abordant ainsi le thème de l'Expo italienne Personnes et Territoires: Régénération, Inclusion, Innovation.



La candidature de Rome à l'organisation de l'Expo 2030, qui entre dans sa phase finale avec le vote prévu le 28 novembre, vise à créer un événement inclusif pour toutes les nations, innovant et régénérateur. Elle vise également, par la force de son projet, à établir un héritage durable pour les pays participants et les générations futures, qui perdurera au-delà de l'Expo elle-même.



Une attention spéciale est accordée à l'Afrique avec trois types d'actions résumées dans une publication spéciale: Expo 2030 Roma pour l'Afrique. Projet pour une croissance Commune.



L'exposition sera un forum de discussion et de réflexion pour établir et valoriser de nouveaux modes de coopération pour le développement humain et la durabilité dans le cadre des objectifs de développement durable. L'événement a l'ambition d'établir de nouvelles normes de durabilité, avec zéro émission de CO2, la réutilisation des matériaux ou encore le respect du cycle de l'eau, de l'air et de l'énergie. En un mot, non seulement pour être un site autosuffisant, mais aussi pour être capable de créer et de donner de l'énergie propre à d'autres territoires.



Le plan directeur propose le plus grand parc solaire urbain du monde, qui non seulement fournira de l'énergie sans émission au site de l'exposition, mais aussi de l'énergie propre à 45 000 résidents de cette zone de la ville après l'Expo. Ainsi, deux objectifs stratégiques en termes de durabilité environnementale seront atteints: la neutralité carbonique d'ici à 2030 et la net carbone zéro d'ici à 2050.



240 millions d'euros décaissés par le gouvernement italien

Le gouvernement italien affectera 240 millions d'euros pour couvrir les coûts de participation des pays en développement et ces fonds de soutien serviront à aider jusqu'à 144 pays en développement.



Dans ce contexte, le programme de soutien jouera un rôle crucial en incitant les pays en développement à s'impliquer : l'objectif est celui d'une participation active et fructueuse, qui nécessitera un engagement fort ainsi que des valeurs et objectifs partagés. Pour refléter au mieux l'esprit démocratique qui imprégnait le Forum Romain, chaque pays participant bénéficiera de la même position privilégiée, tous les pavillons nationaux donneront sur une grande boulevard centrale: un espace ouvert, public et partagé où pourront naître et prospérer les conversations multilatérales sur le thème de l'Expo.