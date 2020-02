Extradition du présumé gangster indien : Ravi Pujari a quitté le Sénégal

Ravi Sulya Poojari, un indien qui s’était installé au Sénégal depuis 15 ans, a été extradé dans son pays d’origine. Il est arrivé ce lundi 24 février 2020 en Inde à bord d’un vol spécial.



Les autorités indiennes sont venues au Sénégal pour le ramener. Et, c’est à bord d’un vol spécial qu’il a été transporté, rapporte Libération. Menotté et sous bonne escorte, le fugitif a quitté discrètement le pays de la Terranga dimanche soir.



Le décret de son extradition a été signé par le président de la République, Macky Sall suite à la demande des autorités indiennes. Il est poursuivi en Inde pour « meurtre, complicité dans la commission d’actes criminels et détention d’armes sans autorisation ».



Cette décision du chef de l’Etat a été confirmée par la Cour suprême qui a rejeté, la semaine dernière, son recours introduit par son avocat, Me El Hadji Diouf, pour « annulation du décret ».



Arrêté à Dakar par le Bureau central d'Interpol, avec l'appui de la Division des investigations criminelles (Dic), en possession d'un faux passeport établi au nom d'Anthony Fernandez, Poojari, âgé de 52 ans, a été finalement extradé.