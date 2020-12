FC Barcelone: Lionel Messi aurait prévu de rester

L'interview de Lionel Messi de dimanche soir continue de faire parler. Si dans cet entretien diffusé sur La Sexta la star argentine avait confié attendre la fin de saison pour décider de son avenir, elle avait, pour la première fois, évoqué une possible destination : la Major League Soccer. Très vite, les médias catalans ont enquêté, et Catalunya Radio a par exemple dévoilé que le plan du numéro 10 blaugrana est de filer à l'Inter Miami avec Luis Suarez en 2022.



Et voilà que la chaîne de télévision Gol y va aussi de ses informations. Selon le média, Lionel Messi compte trouver un accord avec le futur président du Barça - les élections sont prévues pour le 24 janvier - pour la prolongation d'une saison supplémentaire, jusqu'à la fin de l'exercice 2021/2022. Ensuite, une fois son bail expiré, il pourra se reposer et se préparer pour son objectif final de carrière : le Mondial 2022, qui démarrera en novembre, alors que le stage de préparation de l'Albiceleste débutera en octobre.



Les États-Unis plutôt que le Qatar

Début 2023, une fois la Coupe du Monde terminée, deux options sont envisagées : signer dans un club du Qatar, hypothèse moins probable, ou rejoindre la Major League Soccer, piste privilégiée par le principal concerné. Lionel Messi n'a, toujours selon la télévision en question, pas prévu de rejoindre un club européen, sauf dans l'hypothèse où aucun accord ne soit trouvé avec le Barça dans six mois. La possibilité de le voir rejoindre Manchester City - les médias anglais ont évoqué un intérêt très prononcé des Citizens sans pour autant affirmer qu'il était réciproque - prend donc du plomb dans l'aile.



Le meilleur joueur de l'histoire du FC Barcelone avait confié, dans son entretien, ne pas avoir parlé avec des candidats aux élections du Barça, mais Joan Laporta, le favori, a lui déjà expliqué avoir discuté avec le sextuple Ballon d'Or. Une histoire de timing lié au laps de temps entre l'enregistrement et la diffusion de l'interview, probablement. Quoi qu'il en soit, il faudra se montrer convaincant et présenter un projet solide au natif de Rosario pour que la belle histoire se prolonge pour au moins une saison supplémentaire...



Foot Mercato