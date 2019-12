FC Barcelone vs Real Madrid: Moussa Wagué zappé Clasico

Ce mercredi 18 décembre 2019, le Fc Barcelone accueille le Real Madrid, au Camp Nou, pour la 10e journée de Liga. Ernesto Valverde a communiqué la liste des 20 joueurs convoqués pour ce Clasico au sommet, entre deux formations qui partagent la tête du classement avec 35 points, sans le Sénégalais Moussa Wagué. A dire que malgré sa bonne prestation lors de la dernière journée de la Ligue des champions qui avait opposé les blaugranas à Inter (2-1), le latéral Sénégalais des catalans devra prendre son mal sa patience, pour espérer jouer son premier Classico.



Toutefois, Wagué ne sera pas le seul à rater le célèbre choc, Jean-Clair Todibo Arthur et Junior Firpo n'ont pas été retenus. Quant à Henrique et Ousmane Dembélé, il sont blessés. Clément Lenglet, Samuel Umtiti, Antoine Griezmann et Lionel Messi tiennent leur place dans un groupe sans surprise.