Ligue 1 (J 27) : l’US Gorée chute, Oslo FA se relance, le suspense reste entier

En ouverture de la 27e journée de Ligue 1, l’US Gorée a concédé une défaite face à la Linguère de Saint-Louis (0-1). Leader avec 47 points, le club insulaire voit son avance fondre à trois unités devant son poursuivant direct, le Jaraaf (44 pts), qui pourrait prendre les commandes du championnat en cas de victoire ce dimanche contre Guédiawaye FC (9e, 33 pts).



Dakar Sacré-Cœur s’est imposé avec autorité face à AJEL de Rufisque (3-0), consolidant ainsi sa position dans le ventre mou du classement. De leur côté, Teungueth FC et Casa Sports n’ont pu se départager (1-1).



En bas de tableau, Oslo FA, lanterne rouge, entretient l’espoir du maintien après son succès face à Génération Foot (0-1). Grâce à cette victoire, le club revient provisoirement à trois points de la zone de non-relégation et devra compter sur un faux pas de Jamono Fatick (15e, 22 pts) ou de HLM Dakar (14e, 28 pts) pour espérer se rapprocher davantage du maintien.



Ce dimanche, l’US Ouakam (3e, 43 pts) se rend sur la pelouse de l’AS Pikine (6e, 37 pts). Un match à fort enjeu pour l’USO, qui vise à rester dans la course au titre en mettant la pression sur Gorée et Jaraaf.





Programme 27e journée



Samedi 14 juin 2025



Stade municipal de Yoff



Dakar Sacré-Cœur / AJEL de Rufisque 3-0





Stade Djaguily Bagayokho



US Gorée / Linguère 0-1



Stade Ngalandou Diouf



Teungueth FC / Casa Sport 1-1



Stade Lat Dior



Génération Foot / Oslo F.A 0-1





Dimanche 15 juin 2025



AS Pikine/ US Ouakam



Stade municipal des HLM



17h00 ASC HLM / Wally Daan



Stade Massene Sene



17h00 Jamono Fatick / Sonacos



Stade municipal de Ngor



17h 00 Jaraaf / Guédiawaye FC