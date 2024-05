FIARA 2024: «Nous voulons que notre mandat soit marqué par l'accession réelle du Sénégal à la souveraineté» (PR Bassirou Diomaye)

Le Président Bassirou Diomaye Faye, a déclaré ce samedi lors de sa visite au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) à l’occasion de la foire internationale de l’agriculture et de l’élevage (FIARA), que ‘’la véritable révolution est le changement systémique qu’il faut, c’est le développement à partir de la base’’.



Le chef de l’Etat a apprécié cette diversité agricole qui, pour lui doit être exploitée pour sortir le Sénégal d’une certaine dépendance alimentaire.



« Nous voulons que notre mandat soit marqué par l'accession réelle du Sénégal à la souveraineté. Pas seulement à la souveraineté internationale, mais à la souveraineté alimentaire, pharmaceutique, numérique, etc. Nous avons cette année commencé à changer les choses à l'accompagnement des acteurs... Pour la première fois, l'engrais a fait l'objet d'un appel d'offres. Le prix de l'engrais va baisser cette année comparativement aux trois dernières années. Mais mieux, il y aura une plus grande disponibilité de l'engrais », a déclaré le Président Bassirou Diomaye Faye.



Et d’ajouter : « Nous avons pour cette année impliquée les autorités militaires pour que l'accompagnement de façon générale pour lequel l'Etat injecte beaucoup d'argent, puisse accéder au vrai bénéficiaire à savoir les agriculteurs, les éleveurs. Nous allons non seulement renforcer cela, mais aussi, nous allons faire dans la gouvernance de tout le système pour obtenir les résultats que nous escomptons ».



Pour le chef de l’Etat, « tant qu'on ne réussira pas à cultiver nous-même ce que nous consommons, et qu'on dépendra des aléas de la conjoncture internationale, ou même d'autres pays qui décident de ne pas vendre, on aura des problèmes pour nous alimenter ».



Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye soutient qu’un pays qui veut être souverain ne peut pas se livrer aux aléas de la communauté internationale. « J'ai mis en place le gouvernement et le ministère de l'Agriculture de la souveraineté alimentaire et de l'élevage, mais j'ai créé un poste de secrétaire d'État au développement des coopératives et à l'encadrement paysanne pour une plus grande proximité pour la tutelle administrative et le terrain. Et ce que j'attends du secrétaire au développement des coopératives paysannes, ce n'est pas qu'il soit régulièrement à Dakar et dans les bureaux, mais pour qu'ils aillent sur le terrain ».



Révision de la loi agro-sylvopastoral

Le chef de l’Etat rappelle qu’il ne s’agit pas d’écouter simplement les services, mais d'aller sur le terrain rencontrer les coopératives et impulser une dynamique inclusive.



Le président de la République a aussi instruit le ministre de l'Agriculture à procéder sans précipitation et dans les meilleurs délais, en écoutant, en impliquant tous les acteurs pour procéder à la révision de la loi agro-sylvopastoral.



Selon lui, il est important de renforcer la gouvernance et le rôle des organisations professionnelles particulièrement du monde rural. « Le monde rural a été longtemps oublié. Mais la véritable révolution est le changement systémique qu’il faut, c’est le développement à partir de la base ».



Pour le Président Diomaye, « au-delà de la révision de la loi agro-sylvopastoral en rapport avec les programmes qui ont été fait, il faut les évaluer. Non pas dans le cadre d’auditer de gouvernance, mais c’est une nécessité pour de voir si ces programmes collent à nos objectifs ».