FIFA The Best : Koulibaly, Song, Sessegnon… ces Africains qui ont placé Mané devant Mbappé, Messi et Benzema

Lionel Messi a remporté lundi le prix du meilleur joueur pour l'année 2022 lors de la remise des Trophées FIFA The Best. Le champion du monde argentin remporte la distinction, succédant à l'attaquant polonais Robert Lewandowski, victorieux en 2020 et 2021



Au classement, l'attaquant du Paris Saint-Germain devance donc son coéquipier en club, le Français Kylian Mbappé, et Karim Benzema, Ballon d'Or 2022 mais forfait lors du dernier Mondial. Luka Modric est quatrième, juste devant Erling Haaland et Sadio Mané. Ce dernier aurait pu grimper sur le podium, mais il a été pénalisé par sa non-participation au dernier Mondial.



Quand les capitaines plébiscitent Mané

Un des grands absents du rendez-vous au Qatar qui a vu le Sénégal s'arrêter en 8e de finale (éliminé par l'Angleterre 0-3), celui qui a remporté la CAN, la Coupe de la Ligue anglaise, la FA cup, et finaliste de la Ligue des champions a été freiné par une blessure au genou.



Sa 6ème place a été facilitée en grande partie par des votants africains. Surtout les capitaines de sélections qui n'ont pas hésité à faire du Ballon d'Or africain 2022 leur choix n°1.



Au Sénégal, le capitaine Kalidou Koulibaly a logiquement mis Sadio Mané à la première place, devant Mbappé et Messi. Celui du Bénin, Stephane Sessegnon, du Kenya, Michael Olunga Ogada ou du Niger, Youssouf Oumarou, ont choisi Mané comme le meilleur joueur de l'année, selon « Stades ».



Le Comorien, El-Fardou Ben Mohamed, le Malien Hamari Traoré et le Togolais Dakonam Ortega Djene ont également plébiscité celui qui a permis au Sénégal de monter sur la plus haute marche du podium continental, le 6 février 2022 au Cameroun.



Le choix d’ Aliou Cissé très contesté

Du côté des sélectionneurs africains, seul le Camerounais Rigobert Song a voté pour Sadio Mané. Le plus surprenant, c’est le vote d’Aliou Cissé. Le sélectionneur des « Lions » a mis son leader technique en sélection à la 3ème place, derrière l’argentin Lionel Messi et Achraf Hakimi. Un choix très contesté par les Sénégalais.



Du côté des médias, seuls deux journalistes ont placé Sadio Mané à la première place. Il s’agit du Sénégalais Thierno Diallo de la RTS et son confrère des Comores, Elie-Dine Djouma.