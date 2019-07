FIFA The Best - les 10 nominés au titre de meilleur entraîneur de l'année: Belmadi seul Africain de la liste

🚨 Meet the coaching candidates! 🚨#TheBest Men's Coach nominees:



🇩🇿 Djamel Belmadi

🇫🇷 Didier Deschamps

🇦🇷 Marcelo Gallardo

🇦🇷 Ricardo Gareca

🇪🇸@PepTeam

🇩🇪 Jurgen Klopp

🇦🇷 Mauricio Pochettino

🇵🇹 Fernando Santos

🇳🇱 Erik ten Hag

🇧🇷 Tite



Voting OPEN 👇https://t.co/NRJ9Nz40FC

— FIFA.com (@FIFAcom) July 31, 2019



La FIFA vient de publier sur son compte twitter la liste des dix (10) nommés pour le FIFA The Best de meilleur entraîneur de l’année 2019. On retrouve Djamel Belmadi, vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2019 avec l’Algérie. Il est le seul Africain de la liste. Le sélectionneur Aliou Cissé, vice-champion de la CAN avec le Sénégal n'y figure pasLe sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, lauréat l’an dernier est candidat à sa propre succession. Tite, lauréat de la Copa América avec le Brésil ; et Fernando Santos, vainqueur de la Ligue des Nations avec le Portugal. Jürgen Klopp, lauréat de la Ligue des Champions, mais aussi deux autres managers de Premier League Mauricio Pochettino et Pep Guardiola. Erik ten Hag (Ajax Amsterdam) et Marcelo Gallardo (River Plate).