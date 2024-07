Face-à-face explosif : Balla Gaye 2 et Tapha Tine promettent un combat d’une grande intensité

Le face-à-face entre Balla Gaye 2 et Tapha Tine diffusé samedi dernier sur la 2STV a été très intense. Les deux lutteurs ont échangé des répliques cinglantes et se sont mutuellement défiés. Leurs échanges ont été très chargés de promesses de combat acharné.



Les amateurs de lutte peuvent s'attendre à un duel épique le 21 juillet, où ces deux adversaires promettent de livrer un combat d'une grande intensité. « Je vais te corriger, parce que je suis le plus fort que toi. Tu n'es rien », jure Tapha Tine. « Tu ne peux pas me corriger, tu es un peureux. Dis ce que tu veux, mais ne me touche pas », répond Balla Gaye 2



Tapha Tine : «Je vais te corriger»



C'était chaud. Il y a eu des échanges de propos aigres-doux et d'insultes entre les lutteurs. « Notre premier combat (juin 2013) est derrière moi. Pour moi, on va s'affronter pour la première fois. Je lui ai tendu la perche, parce qu'on n'est pas dans la même dynamique. Tu n'as de respect pour personne. Si tu respectes tes promesses, je vais te corriger », promet le Géant du Baol



Balla Gaye 2: «Tu es un peureux»



La réponse de Balla Gaye 2 ne s’est pas fait attendre. Il promet de battre son adversaire pour la deuxième fois.

« Il y a une différence entre le Tapha Tine que j'ai battu en 2013 et celui d'aujourd'hui. Je t'avais corrigé avant de te battre en 2013. Cette fois-ci, ce sera pire pour toi. Je n'ai jamais battu d'adversaire par décision, contrairement à lui qui a au moins trois combats qui se sont terminés par décision (médicale ou arbitrale). J'ai battu des lutteurs qu'il n'a pas battus. Ton esprit n'est pas entre toi et moi, il n'y aura pas de respect. On va solder nos comptes. Tu ne peux pas me corriger », assure le Lion de Guédiawaye.