Crise des ISEP : le syndicat SUDES-ESR dénonce "l'absence de textes réglementaires" et menace de "recourir à l'action collective"

Les Instituts Supérieurs d'Enseignement Professionnel (ISEP), pourtant créés il y a treize ans, "fonctionnent toujours sans cadre réglementaire clair". Une situation explosive que dénonce avec force le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal (SUDES-ESR) dans un communiqué rendu public ce jeudi.



Dans la note, le syndicat révèle qu'en en treize années d'existence, les ISEP "ne disposent ni de statuts clairs encore moins de textes réglementaires portant sur l'organisation et le fonctionnement". Il ajoute : "Cette carence structurelle compromet gravement la qualité de l'enseignement dispensé, affecte le climat de travail et altère la motivation des personnels".



Sur le terrain, les conséquences sont palpables, il s'agit des enseignants démotivés par "l'absence de cadre clair", d'un climat de travail dégradé dans les établissements mais surtout des incertitudes persistantes sur "les statuts des personnels"



Le SUDES-ESR ne mâche pas ses mots : "Il est inadmissible que les décrets d'application de la loi régissant les ISEP, notamment ceux relatifs aux statuts des personnels et aux règles de gouvernance, n'aient toujours pas été finalisés et adoptés".



"Cette lenteur administrative, dont la responsabilité incombe pleinement au Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ainsi qu'aux directeurs des ISEP, a créé une situation fragilisant le bon fonctionnement des ISEP", accuse le syndicat.



Face à ce qu'il qualifie de "situation injustifiable", le syndicat pose trois exigences claires. Il exige "la tenue immédiate de négociations sincères et constructives avec les autorités concernées", "réclame la finalisation sans délai des textes réglementaires attendus depuis plus d'une décennie" . Les syndicalistes se "réservent le droit de recourir à tous les moyens légaux de lutte pour défendre les intérêts légitimes de ses membres" .



Le SUDES-ESR/RISEP en appelle à "la responsabilité des autorités afin de prendre les mesures idoines pour éviter toute perturbation dans le fonctionnement des ISEP, dont les conséquences seraient préjudiciables à toute la nation", conclut le communiqué.