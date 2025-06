Nico Williams met la pression au Barça, l’Angleterre se moque des débuts ratés d’Alexander-Arnold

Nico Williams a fait passer un message au Barça, l’Angleterre juge les débuts d’Alexander-Arnold au Real Madrid, la Juventus a choisi son futur 9, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.





Nico Williams s’impatiente

Comme on vous l’a révélé, Nico Williams a un pré-accord avec le Barça. Sport indique que Deco s’est déplacé à Ibiza pour rencontrer le joueur et peaufiner les derniers détails. A priori, le Barça devrait débourser 58 M€ correspondant à sa clause libératoire.



De son côté, Nico Williams met la pression pour que tout soit bouclé rapidement. L’ailier et son entourage souhaitent résoudre ce problème avant que le joueur ne commence la pré-saison. Il connaît la pression qu’il subira, compte tenu de l’expérience de la saison dernière. Il souhaite communiquer sa décision à l’Athletic dès que possible afin de finaliser l’accord en juillet et rejoindre le Barça immédiatement.



L’Angleterre n’a pas oublié Alexander-Arnold

Le Real Madrid s’est loupé pour la grande première de Xabi Alonso. Opposé à Al Hilal, les Madrilènes ont été tenus en échec (1-1). Federico Valverde a manqué la balle de match en ratant un penalty dans les dernières minutes. «Déception», placarde le journal Marca sur sa Une. Mundo Deportivo relaye aussi les mauvais débuts de l’ère Xabi dans son encart. Pour le journal AS, le constat est clair «Xabi a du travail».



Pour sa première, Alexander-Arnold était attendu, mais ce dernier n’a globalement pas crevé l’écran à cause d’un manque d’automatisme clair et face à une équipe d’Al Hilal joueuse. Ses débuts n’ont pas apporté grand-chose… pour modifier la ressemblance de cette équipe madrilène avec celle d’avant la Coupe du Monde des Clubs, analyse le journal AS.



En Angleterre, le Daily Mail a qualifié les débuts d’Alexander-Arnold de «difficiles». «Occupé en défense et aucune chance de montrer ses talents légendaires sur coups de pied arrêtés», écrit The Times.



La Juventus fonce sur Jonathan David

La Juventus a en revanche parfaitement réussi ses débuts dans la compétition avec un 5-0 infligé à Al Ain. Auteur d’un doublé, Randal Kolo Muani a régalé. Après la rencontre, l’attaquant prêté par le PSG a confirmé son envie de rester. Problème, à en croire la Une du Corriere dello Sport, «Comolli vote Jonathan David».



Le Canadien a l’avantage d’être libre, contrairement à RKM que le PSG ne lâchera pas facilement. L’ancien attaquant lillois souhaite un salaire de 7 millions, auquel s’ajouteront une commission de 12 millions pour les agents plus une prime à la signature d’un million. Cet intérêt poussé s’explique par le refus de Viktor Gyökeres comme l’explique O Jogo. L’attaquant suédois a fait d’Arsenal sa préférence.