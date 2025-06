Prévention des inondations : Cheikh Tidiane Dieye annonce une journée nationale de curage communautaire

Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, a annoncé ce jeudi le lancement d’« une journée nationale de curage communautaire ».



L’annonce a été faite en marge d’un atelier consacré au système géographique appliqué à la cartographie des surfaces inondables et des études de risques d'inondation au Sénégal émanant du projet de gestion intégrée des inondations au Sénégal (PGIIS).



Il a déclaré que le « gouvernement sur demande du chef de l’Etat compte ainsi impliquer les citoyens dans la lutte contre les risques d’inondations ».



Le ministre a signalé qu’un site internet est disponible et sera « utile à la fois pour la communauté des chercheurs, pour les décideurs politiques, pour les parlementaires, les collectivités locales, mais également les citoyens lambda qui, à partir de son téléphone portable, est capable de rentrer dans le système, dans la plateforme, d'interroger le système et de demander est-ce que la zone dans laquelle il se trouve est une zone à risque d'inondation ou pas. Il aura une réponse instantanée» .



Cheikh Tidiane Dièye a aussi évoqué une récente visite à la Direction de la prévention et de la gestion des inondations pour faire un peu l'évaluation et l'état des lieux.



« Nous avons vu un équipement de dernière génération extrêmement sophistiqué. Maintenant, cette technologie est importante, mais il faut qu'elle soit au ras du sol, que la communauté puisse l'approprier. C'est un travail que nous sommes en train de mettre en place avec des plans de prévention du risque d'inondation pour une meilleure maîtrise en collaboration avec les collectivités locales », a-t-il indiqué.



Dans le cadre du PGIIS, Cheikh Tidiane Dieye a annoncé que l'équipe technique de son ministère en charge de ce projet et les partenaires continueront à « travailler, à affiner ce système, à le rendre encore plus performant et plus adapté à nos réalités. Peut-être même dans les langues nationales, on y travaillera sans doute. C'est vraiment pour me réjouir de cet instrument et pour vous dire que nous avons déjà commencé à avoir des résultats extrêmement satisfaisants et nous allons poursuivre ce travail », a conclu le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.