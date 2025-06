Clash à l’Assemblée : Guy Marius Sagna dégaine son bilan, Ismaïla Diallo le renvoie à « son propre agenda »

L’ambiance à l’Assemblée nationale vire au pugilat verbal entre deux membres de la majorité parlementaire. Le député Guy Marius Sagna, membre du groupe PASTEF, a publié une longue déclaration sur sa page Facebook dans laquelle il dresse un bilan offensif et critique de ses six premiers mois à l’hémicycle. En filigrane, une attaque frontale contre les pratiques internes de l’Assemblée... et probablement contre certains collègues de la majorité.



« Du 2 décembre 2024 au 2 juin 2025, soit six mois, j’ai pris 267 initiatives parlementaires. […] Ce mandat, je le dédie au confort du peuple, pas au confort personnel ou aux commodités politiques », écrit-il, dans un ton tranchant.



Le ton monte très vite lorsqu’il dénonce ce qu’il qualifie de dérives et de « pratiques d’un autre âge » : distribution de billets pour le pèlerinage, de "Sukëru koor" (sucre du ramadan), d’argent sans justificatifs, ou encore l’achat de voitures de luxe pour les députés. Pour lui, ces pratiques n’ont rien à voir avec l’éthique révolutionnaire prônée par PASTEF, encore moins avec la pauvreté du peuple sénégalais.



« Ce qui est valable pour le gouvernement du Sénégal l’est davantage pour l’Assemblée nationale du Sénégal », martèle-t-il, en rappelant avoir interpellé le gouvernement sur la nécessité d’« interdire ou encadrer » l’achat de véhicules qui détonnent avec la misère ambiante.



Mais son inventaire salé ne s’est pas arrêté là. Il cite également des exemples d’impact concret de ses initiatives : questions sur les salaires impayés, dénonciation de détournements, obtention d’une ambulance pour Gassane, ou encore éclairage sur des affaires troubles à la Chambre de commerce de Ziguinchor. Une manière de prouver que son mandat est orienté vers l'action et la reddition des comptes.



Ismaïla Diallo riposte : « Il a son propre agenda »



Face à cette sortie au vitriol, Ismaïla Diallo, premier vice-président de l’Assemblée nationale, n’a pas tardé à réagir. Lapidaire, il n’a pas mâché ses mots. « Guy Marius Sagna a son propre agenda et ce n’est pas un secret. Et rien ne me surprend de lui. Nous avons vécu ensemble la 14e législature », a-t-il lancé, sur le réseau social Facebook, dans ce qui s’apparente à une tentative de délégitimer politiquement l’activisme parlementaire de son collègue...