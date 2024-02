Face la presse de Macky Sall : la synergie des organisations pour la paix marque son doute

La synergie des organisations pour la sauvegarde la paix s'est fendue d'un communiqué pour apprécier la sortie du chef de l'Etat, jeudi -soir. L'organisation, après concertation a fait part de sa position sur l'entretien d'hier du président de la République. Dans le communiqué la synergie des organisations dit apprécier" les mesures d'apaisement" du président Macky sall. Mais que cela ne doit pas compromettre les intérêts des uns et des autres. Elle a également noté avec satisfaction, la déclaration du président Sall indiquant la fin de son mandat le 2 avril prochain.



Par ailleurs, la synergie des organisations marque son inquiétude quant à l'annonce du Président de quitter sa fonction sans démissionner si la date de l'élection n'est pas fixée avant le 2 avril. De plus, l'organisation dit déplorer que le président ne prenne pas un décret convoquant le corps électoral, conformément à la Constitution.

Dans un autre registre, la synergie des organisations se démarque du dialogue qui, dit-elle, " dont les intérêts des parties prenantes sont difficilement conciliables".



Enfin, confie-t-elle le dialogue devrait être des consultations et des échanges entre les candidats retenus par le Conseil constitutionnel.