Fadilou Keita a passé un an en prison et a raté la naissance de son enfant

"Notre frère Keïta Fadilou vient de passer une année jour pour jour en prison (Rebeuss) pour avoir partagé son inquiétude sur le sort de quelqu’un qu’il considérait comme frère. Nos pensées vont à sa famille et son bébé qui est né derrière lui", a posté El Malick Ndiaye sur son compte X.A noter que Fadilou Keita était le coordonnateur du Nemeeku Tour et membre du cabinet d’Ousmane Sonko. Il a été interpellé le 7 décembre 2022 par la Sûreté urbaine (Su) pour une publication sur son compte Facebook sur l’affaire de la disparition de l’adjudant Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou.Apres son face à face avec le juge le 15 septembre 2023, il a été placé sous mandat de dépôt pour des faits de nature criminelle, selon son avocat Me Koraichi Ba.Arrêté depuis le 7 décembre 2022, Fadilou Keïta vient de faire un an d’emprisonnement à la prison de Rebeuss, ce 7 décembre 2023.