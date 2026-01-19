Fake : ce communiqué attribué au ministère de l'Education nationale est faux

Depuis quelques heures, un document daté de ce lundi 19 janvier 2025, attribué au ministère de l'Education nationale, circule largement, affirmant que « le mardi 20 janvier 2026, il n'y aura pas cours sur toute l'étendue du territoire national ».







À première vue, ce document ne respecte pas les normes d’un communiqué officiel : les bordures colorées de la page, l’en-tête, la signature et même le logo ne correspondent pas à ceux du ministère de l’Éducation nationale (MEN).



Un véritable communiqué du MEN contient systématiquement un en-tête officiel avec le logo du ministère, une formulation administrative solennelle et des références précises aux textes législatifs. Il est publié sur les canaux officiels, tels que le site web (https://education.sn/), la page Facebook institutionnelle (https://www.facebook.com/MinEducationSN) ou relayés par des médias fiables. Il comporte également, le plus souvent, un numéro de circulaire.







L'absence de ces éléments permet de conclure que ce document est un faux.



Plusieurs anomalies sont à noter :



L’en-tête : Le ministère a l'habitude de placer le drapeau en haut au centre, avec la devise « République du Sénégal – Un Peuple, Un But, Une Foi » juste en dessous. Ici, le drapeau et le texte sont sur la même ligne et le texte apparaît en italique.



Le logo : Le document affiche le logo de la Présidence,







alors que le ministère utilise son propre logo sur tous ses communiqués.





Le cachet et la signature : Le cachet officiel du ministère est habituellement de couleur rouge,







alors qu’il est bleu sur ce document.







De plus, la signature ne correspond pas à celle du ministre et n'est pas apposée sur le cachet, contrairement à l'usage habituel.



La mise en forme : Le ministère utilise une police uniforme pour l'ensemble de ses textes. Ce faux document multiplie les styles : gras, surlignages, couleurs de fond et puces disparates.



Vérification numérique : Des recherches d’images inverséeshttps://www.google.com/search/about-this-image? n'ont donné aucun résultat probant, et le document n’a été relayé par aucun canal officiel.



Conclusion : Le communiqué qui circule actuellement est un faux.

