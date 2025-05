Falsification de Une : la rédaction de Yoor-Yoor Bi annonce une plainte contre des « bandits du numérique »

La rédaction du journal Yoor-Yoor Bi à travers un communiqué de presse dénonce la falsification d’une de ses Unes, largement relayée sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le journal parle d’un acte de « manipulation malveillante » orchestré par des « bandits du numérique » dans le but de porter atteinte à son image et de semer la confusion dans l’opinion.



La Une en question, qui circulerait sur les plateformes numériques, contient des propos fabriqués et attribués frauduleusement à la rédaction du journal, en totale contradiction avec sa ligne éditoriale, souligne le communiqué.

« C’est avec stupeur que nous avons découvert, dans les réseaux sociaux, la une d’une de nos récentes éditions être falsifiée (…) nous y attribuant frauduleusement des propos qui détonnent avec notre trajectoire éditoriale », dénonce Yoor-Yoor Bi.



La direction du journal voit dans cet acte « une tentative de déstabilisation de la part de personnes ou de groupes qui n’ont jamais accepté l’existence d’une presse indépendante et critique. » Elle rappelle que le directeur de publication du journal avait déjà été arrêté sous l’ancien régime pour avoir résisté aux pressions du pouvoir de l’époque.

« Ce sont ces éléments pernicieux, qui n’ont pas réussi à effacer Yoor-Yoor Bi de la scène médiatique sous Macky Sall, qui perpétuent leur basse besogne en falsifiant vilement ses unes », affirme la rédaction.



Face à ce qu’elle qualifie de « tentative de manipulation de l’opinion publique », la rédaction annonce avoir pris la décision de déposer une plainte à la Division spéciale de cybersécurité (DSC). L’objectif est d’identifier et poursuivre les auteurs de cette opération de désinformation qu’elle qualifie d’atteinte grave à l’éthique journalistique.



« Ces falsificateurs éhontés (…) utilisent des armes non conventionnelles pour atteindre leur fin. Mais c’est peine perdue ! Nous continuons notre chemin éditorial », conclut le communiqué.